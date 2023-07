Il Milan vuole Chukwueze ma servirà tempo e lavoro diplomatico

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Samuel Chukwueze rimane uno degli obiettivi numero uno del mercato rossonero, anche con l'arrivo di Christian Pulisic nelle prossime ore. Il club rossonero ha destinato l'ultimo slot da extracomunitario per l'esterno nigeriano del Villarreal che, però, non abbassa le richieste: gli spagnoli non sembrano intenzionati a scendere sotto i 35 milioni di euro. Da via Aldo Rossi hanno capito che per piegare la resistenza del sottomarino giallo ci vorrà tempo e lavoro diplomatico: si farà leva sulla scadenza del contratto nel 2024.