Il Newcastle punta il Lille, ma Botman sorride al Milan: il punto sulla trattativa

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa dell'ufficialità del rinnovo di Paolo Maldini e di Ricky Massara e delle visite mediche a Milano per Divock Origi, il Milan attende con tanta tanta fiducia la conclusione positiva delle due lunghissime trattative per Renato Sanches e Sven Botman.



Le ultime sull'olandese

Il club rossonero ha già da tempo l'accordo con il centrale olandese per un contratto quinquennale e un investimento su di lui che vale sia per il presente (un difensore per caratteristiche unico in rosa e certamente diverso rispetto a Kalulu e Tomori) che per il futuro. Anche con il Lille la pratica è abbastanza avviata, ma il club francese, soprattutto a causa di alcuni problemi finanziari, tentenna sul sì alla cessione, dando così modo al Newcastle di alzare la propria proposta economica.



Sorriso al Milan

La situazione è, dunque, abbastanza definita: il Milan ha l'accordo e il gradimento totale di Sven Botman, il Lille potrebbe anche accettare la proposta del Milan per il cartellino del centrale classe 2000, ma l'attesa per il sì tiene vivo anche il Newcastle, che ci proverà fino all'ultimo nonostante la trattativa resti piuttosto complicata. Cosa potrà fare la differenza? Quel sorriso di Botman, nella recente intervista a ESPN, dice già più di mille parole. Presto la parola fine.