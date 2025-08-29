Il presidente del Marsiglia Longoria apre a una permanenza di Rabiot

Il futuro di Adrien Rabiot continua a tenere banco dalle parti dell'Orange Veldrome. Dopo il litigio con Rowe post sconfitta a Rennes, il centrocampista francese è stato messo fuori rosa al Marsiglia, proprio come l'esterno, trasferitosi da neanche una settimana proprio in Serie A, al Bologna.

In teoria anche il destino dell'ex Juventus dovrebbe essere lontano dall'OM, ma la situazione starebbe piano piano cambiando. Dopo una prima apertura di Roberto De Zerbi, anche il presidente del Marsiglia Pablo Longoria non ha escluso il reintegro di Rabiot con conseguente permanenza. Intercettato dai microfoni dei colleghi di Ici Provence dopo i sorteggi di Champions League, il numero uno dei transalpini ha così parlato: "È una situazione molto semplice, nella vita bisogna parlarsi. Qualunque siano le situazioni dei giocatori, con situazioni di mercato a volte difficili, per Rabiot o altri. Non individualizzo... La cosa normale è avere discussioni aperte, sincere e nel rispetto".