Il PSG punta Kamara. Non solo per le sue qualità, ma anche per fare uno sgarbo ad Aulas

L'interesse del Paris Saint-Germain per il difensore Boubacar Kamara del Marsiglia non è solo sportivo. Il centrale classe '99, che piace ovviamente per le sue qualità, potrebbe rappresentare per il patron dei parigini Nasser Al-Khelaifi un modo per fare uno sgarbo al rivale del Lione Jean Michel Aulas. Quest'ultimo infatti, come riporta L'Equipe du Soir, da tempo si lamenta del fatto che il Marsiglia, proprietario del giocatore, nonostante i conti in costante rosso continui a investire per avere una squadra competitiva. In soccorso di quest'ultimi potrebbe arrivare così il PSG che con l'acquisto di Kamara piazzerebbe un colpo importante per la propria squadra e darebbe respiro alle casse del Marsiglia mettendo a zittire Aulas.