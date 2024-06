Il punto sui giovani che rientrano dal prestito: richieste per Maldini. Chaka under 23?

L'estate rossonera, specialmente la prima parte quando si aprirà il calciomercato, sarà anche caratterizzata dalle operazioni in uscita degli esuberi. In particolare, tra queste, vanno considerate quelle che riguardano giovani rossoneri che tornano dal prestito che o non rientrano più nei piani del Milan o sono ritenuti ancora troppo acerbi per la prima squadra. Su tutti quello che potrebbe avere un buon mercato è Daniel Maldini, reduce da un bell'anno in prestito al Monza: ci sarebbero diverse richieste da club di Serie A. Non solo il Monza ma anche le romane e l'Atalanta. Da capire la formula.

Lo stesso discorso vale per Marco Nasti, classe 2003 e reduce da due anni discreti in Serie B con le maglie di Cosenza e Bari: sul giovane attaccante c'è l'interesse dell'Empoli. Anche Lorenzo Colombo è destinato a salutare nuovamente Milanello, anche questa volta in prestito. Per Marco Pellegrino ci sono squadre che bussano alla porta dall'Argentina, su tutte l'Independiente e il River Plate. Discorso diverso invece per Chaka Traorè che, dopo i 6 mesi in prestito al Palermo, potrebbe rimanere in rossonero e giocare nell'under 23 in Serie C.