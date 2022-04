Il Real offre il rinnovo ad Asensio, ma lui prende tempo. Viva la pista Milan

© foto di Federico Titone

Il futuro di Marco Asensio resta un rebus in casa Real Madrid. Cercato da Milan e Arsenal, l'attaccante spagnolo non ha infatti ancora sciolto le riserve sulla sua situazione contrattuale.

Attualmente legato ai blancos da un accordo in scadenza nel 2023, secondo il portale Bernabéu Digital Asensio avrebbe già ricevuto lo scorso marzo una proposta ufficiale per rinnovare col Real, ma non avrebbe mai dato segnali in merito alla dirigenza merengue. Le sirene di mercato non mancano e il giocatore non è convinto sullo spazio che potrebbe avere nei prossimi anni, ancor di più a causa del probabile arrivo di Kylian Mbappé e di un altro rinforzo nel reparto avanzato in estate.

La suddetta offerta per rinnovare - sottolinea BD - scadrà il 30 giugno e, ad oggi, Asensio non ha mai risposto al Real Madrid, facendo spazientire non poco il presidente Florentino Perez.