Il saluto di Adli: "Grazie Milan, ho amato questi colori sin dal mio arrivo"

Arriva il saluto di Yacine Adli ai tifosi del Milan, attraverso i suoi canali social. Riportiamo integralmente il testo del centrocampista francese, nuovo giocatore della Fiorentina:

"Famiglia Rossonera,

Non so come iniziare questo messaggio perché ho troppe cose da dirvi.

Da quando sono arrivato a Milano mi sono subito innamorato di questo club, di questa squadra e di questi colori.

Ho vissuto dei momenti diversi, alcuni sono stati difficili dove ho dovuto stringere i denti è lavorare forte però non dimenticherò mai tutti momenti straordinari che ho vissuto con questa maglia.

A miei compagni di squadra, Vi amo! Vi amo tantissimo e vi auguro a tutti il migliore per vuoi e le vostre famiglie. Questo gruppo è diverso ed è stato un onore di potere vivere ogni giorno insieme a voi.

Ai tifosi, Grazie. Grazie del vostro sostegno instancabile e per tutti momenti di gioia che abbiamo condiviso. Rimarranno sempre nel mio cuore.

Vi auguro tutto il bene del mondo. Arrivederci ❤️

Yacine ADLI".