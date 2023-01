Impossibile pareggiare l'offerta del Bournemouth: il Milan si ritira dalla corsa a Zaniolo. Per ora...

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan ha da tempo necessità di fare un upgrade sulla fascia destra; né Messias né Saelemaekers, infatti, garantiscono a Stefano Pioli continuità di rendimento e un alto livello di prestazioni ed è per questo che Maldini e Massara, in questi ultimi giorni e dopo i risultati negativi degli ultimi 20 giorni, stanno cercando di acquistare un nuovo esterno offensivo.



L'offerta per Zaniolo

Il nome più chiacchierato è stato quello di Nicolò Zaniolo, 23enne attaccante in forza alla Roma. Il classe 1999 ha subito dato priorità al Milan, dimostrando tanta voglia e tanto desiderio di trasferirsi in rossonero da subito, approfittando della rottura con il club giallorosso; il Milan, per lui, ha offerto un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni (qualificazione in Champions League e presenze del calciatore) a 22 milioni di euro, ma la Roma non è mai scesa sotto i 35 di richiesta.



Per ora...

Nella giornata di ieri è arrivata poi la proposta del Bournemouth che si è presentato nella capitale con una proposta di acquisto a titolo definitivo da più di 30 milioni di euro; il Milan, a questo punto, ha dichiarato che si è ritirato dalla trattativa. Per ora. Già, perché il Milan è ancora fortemente interessato a Nicolò Zaniolo e, come previsto prima di questi ultimi giorni, Maldini e Massara tenteranno l'assalto a prezzo ridotto in estate; sempre se il calciatore non dovesse cedere alle avances dei club inglesi.