In giornata ci sarà la chiusura per il trasferimento di Musah all'Atalanta
Dopo i contatti più che positivi avvenuti nella tarda serata di ieri Milan ed Atalanta si sono risentite stamattina per cercare di definire l'affare Yunus Musah, facendo degli importanti passi in avanti. Riporta infatti Gianluca Di Marzio che in giornata ci sarà la chiusura di questo trasferimento.
Aggiunge poi l'esperto di calciomercato che il centrocampista americano si trasferirà a Bergamo con la formula del prestito con diritto di riscatto per un totale di 25 milioni di euro. Formula simile è stata trovata anche per la cessione di Alex Jimenez, che proprio come Musah lascerà ad ore al Milan per andare in Premier League e diventare un nuovo calciatore del Bournemouth.
Musah all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni
