In uscita dal Milan: Ballo-Tourè e Gabbia i più vicini alla partenza

© foto di DANIELE MASCOLO

Anche in uscita si concentra il mercato del Milan con Matteo Gabbia e Fodè Ballo-Tourè che sono i giocatori più vicini a lasciare Milanello quest'estate. Sul centrale italiano l'interesse vivo sia di Frosinone che di Genoa, in prestito. Per il senegalese invece sono il Bologna e il Nizza a rimanere in pole position, in questo caso a titolo definitivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.