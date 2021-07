Incontro Milan-Kessie, il QS: "I rossoneri vogliono evitare nuovi assalti"

Prove di accordo tra il Milan e Kessié in vista di un prolungamento del contratto. Secondo il QS, l'agente dell'ivoriano ha incontrato Massare per esporre le richieste del centrocampista ed ascoltare quelle del club, con i rossoneri che hanno spiegato come non vogliano perdere a zero un altro elemento chiave della squadra. Va trovata l'intesa economica, possibilmente prima che le altre società scatenino l'assalto, cosa già avvenuta nei mesi scorsi con il Liverpool, finora senza effetti risolutivi.