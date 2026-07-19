Dall'Inghilterra: non solo Coventry, anche il Newcastle è sulle tracce di Tomori
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Non solo Coventry: in Inghilterra si parla anche di un Newcastle fortemente interessato a Fikayo Tomori per questo calciomercato
Il Coventry, nella figura di Frank Lampard, è la squadra che più ha cercato Fikayo Tomori nel corso di questo calciomercato, ma non sarebbe l'unica, dato che anche il Newcastle sarebbe sulle tracce del difensore del Milan.
Stando a quanto trapela dai media inglesi, però, i Magpies starebbero addirittura intensificando i contatti con l'ex Chelsea per provare a strapparlo alla concorrenza. Il club nerazzurro considera Tomori uno dei profili principali per rinforzare il reparto difensivo, e sarebbe pronto ad approfondire la trattativa con il Milan.
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