Inserimento della Roma per Morata, ma il Milan resta avanti e proverà a chiudere nelle prossime ore

Il Milan non molla la presa su Alvaro Morata, ma dovrà stare attento alla Roma che sembra essersi inserita nella corsa all'attaccante dell'Atletico Madrid. A riferirlo è Orazio Accomando, giornalista di DAZN, che su X ha dato questo aggiornamento sul futuro del capitano della Spagna che ieri sera ha sconfitto la Francia in semifinale e ha conquistato il pass per la finale dell'Europeo in programma domenica contro una tra Olanda e Inghilterra:

"Morata-Milan si lavora un triennale a 6M, bonus inclusi. Il capitano della Spagna vuole prima concludere l'Europeo. Nella serata di ieri c'è stato un nuovo inserimento della Roma, che aveva chiesto informazioni anche un mese fa. Milan oggi avanti e proverà a chiudere nelle prossime ore".