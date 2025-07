Jashari vuole solo il Milan e ha detto "no" ad altri club: si attende il via libera

vedi letture

Continua la telenovela legata ad Ardon Jashari, dopo gli ultimi aggiornamenti riportati da Romano e Moretto, anche il collega Gianluca Di Marzio offre la sua versione dei fatti in merito alla questione. Un'indiscrezione che, sostanzialmente, non cambia quello che ormai è noto da giorni e che di fatto ha anche confermato Igli Tare, direttore sportivo rossonero, in conferenza stampa: ovvero che Jashari vuole solo il Milan.

Il concetto viene ribadito questo pomeriggio da Di Marzio che poi aggiunge che il centrocampista svizzero ha anche detto "no" ad altri club pur di poter realizzare il sogno di vestire la casacca rossonera. Sia il Milan che il giocatore con il suo entourage sono in attesa del via libera da parte del Club Brugge che ancora non è arrivato.