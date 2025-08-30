Jimenez-Bournemout: ballano 2-3 milioni. Questa sera nuovi contatti

Alejandro Jimenez, terzino spagnolo classe 2005, non fa più parte del progetto del Milan. Situazione molto chiara dopo che il giocatore non è stato neanche convocato in occasione del secondo turno di campionato disputato dal Diavolo ieri sera a Lecce: un'assenza che vale più di mille indiscrezioni di mercato. Sul giocatore si era mosso prima il Como e subito dopo la Roma ma a godere, proverbialmente, dovrebbe essere la terza pretendente: il Bournemouth.

Come sottolineano Fabrizio Romano e Matteo Moretto nel loro ultimo video, questa sera ci saranno nuovi contatti tra i due club per arrivare alla conclusione della trattativa. Il Bournemouth è impegnato nella sfida in casa del Totthenam (cominciata alle ore 16 italiane) e dopo questa sfida riallaccerà i colloqui con la dirigenza rossonera: secondo quanto viene raccontato, ballano 2-3 milioni di euro. La formula dovrebbe essere un prestito con diritto che diventa obbligo a determinate condizioni.