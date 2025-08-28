Jimenez verso l'addio: il Milan vuole un titolo definitivo o prestito con obbligo

vedi letture

Alex JImenez non è sull'aereo del Milan che in questi minuti sta decollando da Malpensa per portare i rossoneri a Lecce, dove domani si giocherà la seconda giornata di campionato contro la squadra salentina. Il terzino spagnolo non è stato convocato per la partita per ragioni legate al calciomercato, come riportato questo pomeriggio dal collega esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Il giocatore ormai da giorni nel mirino del Como ma su di lui c'è anche l'interesse di Roma e Bournemouth.

Nello specifico, Matteo Moretto sul suo profilo X ha fornito qualche dettaglio in più in merito allo status del calciatore a 4 giorni dal termine del mercato. Il Milan per il suo terzino cerca una soluzione a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto. Bisognerà capire quali di queste squadre soddisferà le richieste rossonere ma Jimeneze va verso l'addio a Milanello.