Joao Felix-Milan, Di Marzio: "Non è finita, lui vorrebbe venire in Italia e al Milan. Domani potrebbero esserci importanti novità"

Interessanti notizie sul fronte mercato in entrata per il Milan. I rossoneri, reduci dal pareggio casalingo nel derby contro l'Inter dovranno affrontare la Roma mercoledì sera in Coppa Italia. Sicuramente sarà della partita il nuovo arrivo in attacco Santiago Gimenez, ma le sorprese potrebbero non essere finite.

Intervenuto a Sky Calcio Club, Gianluca Di Marzio ha voluto parlare del possibile affare Joao Felix-Milan:

"Non è finita, domani potrebbero esserci nuovi contatti perchè lui spinge per vestire la maglia rossonera. Vuole essere allenato da Conceicao e giocare con Leao, ma in Premier altre squadre offrirebbero più soldi al Chelsea. Domani nuove novità, ma non è finita qui..".