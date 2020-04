La Juventus pensa a Milik per la prossima stagione. Come riporta Tuttosport, i bianconeri sono alla ricerca di una prima punta e si stanno muovendo proprio per il giocatore di proprietà del Napoli. Ma la Juve non è l’unica squadra interessata al polacco. Milik - scrive Tuttosport - è tenuto in grande considerazione anche dal Milan, che sta pensando a lui come eventuale sostituto di Ibrahimovic.