Kamada a zero è un'opportunità: il Milan ci pensa su

Da qualche giorno è trapelata la notizia e questa mattina il Corriere dello Sport ne parla apertamente: Daichi Kamada, centrocampista 26enne giapponese in uscita a parametro zero dall'Eintracht Francoforte, piace al Milan e sarebbe l'ideale come tipo di operazione. Giovane, talentuoso, costo basso e solo dell'ingaggio. Inoltre ricoprirebbe una zona di campo in cui i rossoneri, dopo l'infortunio di Bennacer, avranno bisogno. Sul giocatore c'è anche il Napoli e Maldini e Massara starebbero facendo delle valutazioni per capire la fattibilità dell'operazione.