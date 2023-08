Krunic, il Fenerbahçe non si arrende. Il Milan chiede almeno 12 milioni

vedi letture

Il Fenerbahçe non si arrende. Il club turco ha messo nel suo mirino Rade Krunic, centrocampista rossonero, tentandolo con l'offerta di un ricco contratto quadriennale. Per ora l'offerta, come si racconta da qualche ora, è di 7 milioni ma il Milan ne chiede almeno 12. Al momento Krunic è titolare nel nuovo centrocampo a tre di Stefano Pioli, in attesa che Bennacer ritorni dall'infortunio. Lo riferisce oggi il Corriere dello Sport.