L'alternativa a Gimenez è Lucca: il Milan interessato ma ancora non c'è offerta

L'affare Santiago Gimenez non si sblocca per il Milan: l'attaccante messicano del Feyenoord è il primo obiettivo rossonero per rinforzare il reparto offensivo ma la prima offerta arrivata a Rotterdam da via Aldo Rossi - un totale di 27-28 milioni bonus compresi - è stata rifiutata dal club olandese che per essere fatto vacillare chiede molto di più.

A una settimana dal termine dalla finestra invernale di mercato, il tempo stringe e il Milan comincia a pensare a delle alternative: il piano A è Gimenez ma potrebbe emerge un interesse per Lorenzo Lucca, centravanti dell'Udinese. La notizia è riportata dal sito di Gianluca Di Marzio che sottolinea anche come non sia ancora stata presentata un'offerta. Durante Calciomercato - L'Originale lo stesso Di Marzio ha precisato che il Milan potrebbe offrire anche per Lucca circa 27-28 milioni complessivi.