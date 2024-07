L'Empoli interessato a Lorenzo Colombo. Anche un altro club sull'attaccante

Dopo una stagione al Monza partita bene ma terminata con pochi minuti in campo e ancora meno squilli in termini di gol o assist, Lorenzo Colombo torna alla casa base a Milanello, dove dovrebbe cominciare la preparazione con il resto dei compagni il prossimo 8 luglio. Il suo però è destinato a essere un passaggio molto fugace dal centro sportivo rossonero: la punta non rientra nei piani del club o del nuovo allenatore Fonseca, per questa ragione si sta cercando una nuova soluzione, anche in prestito.

Secondo quanto riportato dal sito di gianlucadimarzio.com sul giocatore sarebbe piombato l'Empoli che sta cercando nuove leve in attacco dopo che ben 4 giocatori hanno lasciato la squadra toscana nel corso del mese di giugno. Con il nuovo allenatore Roberto D'Aversa in panchina il presidente Corsi vorrebbe fare bella figura portandogli qualche innesto importante. Tra questi rientra anche Lorenzo Colombo. Sulla punta del Milan classe 2002 c'è anche l'interesse dell'Hellas Verona.