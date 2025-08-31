L'Equipe: colloqui fruttuosi col Milan per Rabiot. Il Marsiglia ora aspetta l'offerta dei rossoneri

Secondo quanto riportato da L'Equipe, in questo fine settimana, l'entourage del Marsiglia ha avuto colloqui con diversi club per Adrien Rabiot, tra cui il Milan, allenato da Massimiliano Allegri: "Sembra - scrivono i francesi - che i colloqui siano stati piuttosto fruttuosi, poiché il Marsiglia ora si aspetta colloqui concreti con il club lombardo e un'offerta ufficiale per Rabiot. L'OM ha fissato il prezzo di acquisto a 15 milioni di euro, sapendo che il giocatore, che aveva ottenuto significativi aumenti di stipendio al suo arrivo, riceverà un incentivo al trasferimento. Nel frattempo, il Milan ha svincolato un centrocampista questa domenica: Yunus Musah è stato ceduto in prestito all'Atalanta".

IL PUNTO

L'esperienza a Marsiglia di Adrien Rabiot è praticamente finita, anche perché dalle parti dell'Orange Velodrome non starebbero apprezzando né condividendo il comportamento del centrocampista, consigliato male dal suo entourage. L'intenzione resta quella di ricucire i rapporti con tutti e restare, ma pure se si riuscisse in questo la stagione del francese rischierebbe di essere nettamente in salita, sotto ogni punto di vista. Per questo motivo mamma Veronique ha cominciato a lavorare per il bene del figlio, contattando e trattando in queste ultime frenetiche ore con il Milan, l'unica squadra che si è realmente fatta avanti per Rabiot in questo calciomercato. Portare a casa questa trattativa non è semplice, soprattutto per via degli aspetti economici della stessa: il Marsiglia vuole 15 milioni, mentre il calciatore 5 netti a stagione più bonus per arrivare ai 6 che guadagna in Francia.