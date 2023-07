La Premier minaccia il Milan per Musah: il calciatore ha i rossoneri in cima alla sua lista

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Yunus Musah è uno dei nomi ricorrenti in queste settimane per il centrocampo rossonero: il centrocampista americano del Valencia verrebbe a rimpolpare e rinforzare un reparto che, con la partenza di Tonali e l'infortunio di Bennacer si ritrova scoperto all'improvviso. Sul giocatore sono piombate anche alcune squadre di Premier come il West Ham e il Fulham ma lo statunitense, che è cresciuto in Italia, vuole giocare la Champions League e ha messo il Milan come priorità, in cima alla lista dei desideri. Lo riferisce Tuttosport.