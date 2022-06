La Roma apre indirettamente alla cessione di Zaniolo. E il Milan lo tiene d'occhio

MilanNews.it

L'avvenuto e ufficializzato signing tra RedBird ed Elliott per l'acquisizione del Milan ha fatto esplodere il calciomercato dei rossoneri; con l'annunciata conferma di Maldini e Massara, infatti, sono tanti i nomi che sono accostati al Club di via Aldo Rossi, tra cui uno molto chiacchierato.

Zaniolo piace

Si tratta di Nicolò Zaniolo, centrocampista offensivo classe 1999 in forza alla Roma. Talento precoce, il 22 giallorosso è un potenziale campione, ma la sua crescita, negli ultimi anni, è stata limitata da due gravissimi infortuni e da scelte tattiche non certamente in linea con le grandi qualità del calciatore. Maldini e Pioli gradiscono, però, il profilo, ben consapevoli che l'ambiente rossonero potrebbe aiutare il calciatore a tornare ai livelli dei suoi albori sia dal punto di vista caratteriale che tecnico-tattico.

E la Roma...

E la Roma potrebbe anche aprire alla cessione. Per ora lo ha fatto indirettamente, non aprendo grossi spiragli per il rinnovo di contratto di Zaniolo in scadenza nel 2024. La valutazione del cartellino si aggira al momento sui 40 milioni di euro ed è difficile che Maldini e Massara possano impiegare tutto questo budget sul calciatore azzurro, ma la sua volontà potrebbe alla lunga fare la differenza... Il Milan monitora attentamente la situazione.