Laudisa: "Ibra al Milan si farà, ai Galaxy non andrà nulla. Zlatan vuole 3 milioni per 6 mesi"

Carlo Laudisa ha spiegato a Gazzetta TV la situazione relativa al possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: "La sensazione è che ormai la strada sia segnata. Da settimane lo svedese e Raiola hanno parlato con Leonardo e una linea d'intesa è stata individuata. Si parla di 6 mesi, perchè Zlatan è convinto di dare il massimo in campo, per poi meritarsi il rinnovo. Quindi c'è una disponibilità che, sicuramente, ha colpito la dirigenza milanista. Ora, però, bisogna aspettare il verdetto della UEFA e avere il conforto delle compatibilità finanziaria. Ci vuole un po' di pazienza. Abbiamo capito che ai Los Angeles Galaxy non andrà praticamente nulla, nonostante un contratto fino a dicembre del 2019, perchè Ibrahimovic può andare via quando vuole. Parliamo di 3 milioni netti fino a giugno, non di più. Non è una cifra esorbitante. Ecco perchè l'ambiente rossonero può sognare il ritorno di Ibra".