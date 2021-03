Le grandi scadenze: Lucas Vazquez al passo d'addio al Madrid. C'è anche il Milan

Adios Lucas Vazquez: l'esterno è sempre più lontano dal Real Madrid. Il laterale spagnolo starebbe già studiando le offerte ricevute da altri club. L'ultimo summit tra il suo agente e il Madrid non ha avuto infatti esito positivo, tanto che il classe '91 oggi viene dato come (quasi) sicuro partente a parametro zero durante la prossima estate. Sul giocatore ci sono anche Milan e Juventus ma Vazquez piace anche in Inghilterra: in Premier League: l'Everton di Carlo Ancelotti e soprattutto il Leeds di Marcelo Bielsa sembrano apprezzare molto il polivalente spagnolo.