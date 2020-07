Le Parisien - Il Milan guarda al futuro: occhi su un 2005 del PSG

Secondo quanto riportato da Le Parisien, gli scouting del Milan starebbero valutando il profilo del giovanissimo Bitshiabu El Chadaille, difensore centrale classe 2005 del Paris Saint-Germain. Secondo il quotidiano francese, su di lui ci sarebbe l'interesse di tanti club europei: Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Lipsia. Bitshiabu non potrà firmare con nessun altra squadra fino a quando non compirà 16 anni e il padre vorrebbe che il figlio restasse a Parigi per completare la maturazione