Leao aspetta la Premier: Rogers al Chelsea potrebbe servirgli da assist

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L'onerosa cessione di Morgan Rogers al Chelsea potrebbe aprire a Rafael Leao le porte di Birmingham, a patto che Emery voglia

Con le dichiarazioni nell'immediato post stagione Rafael Leao è stato chiaro: dopo 7 stagioni vuole lasciare il Milan per provare una nuova esperienza in carriera. Dal canto suo il club rossonero punta a una cessione a titolo definitivo intorno ai 60 milioni di euro, o al massimo un prestito - molto oneroso - con diritto di riscatto. L'ingaggio da circa 7 milioni netti a stagione che percepisce il portoghese limita però le pretendenti, anche se qualcosa dalla Premier League potrebbe muoversi.

L'Aston Villa, forte della qualificazione alla prossima Champions League e delle risorse ottenute dalle cessioni di Tielemans e Rogers, in particolare, potrebbe valutare il portoghese per rinforzare la squadra di Emery. Rafa preferisce la Premier League e, per ora, ha escluso sia la Turchia che l'Arabia Saudita, nonostante l'amico Theo Hernandez lo accoglierebbe con piacere all'Al-Hilal.