Leao triste. Per il bene suo e del Milan deve tornare a dispensare sorrisi sul campo e sul rinnovo

A confermarlo sono arrivate le parole post Udinese di Ibrahimovic a Sky: “Non sembra felice per il momento, ma stiamo facendo tutto per farlo stare felice per fare quello che può fare. Poi c'è tanta pressione: si parla molto di più, c'è tanta pressione su di lui, anche in giro si parla tanto di lui. Non è meno bravo di un anno fa, è ancora più forte, ma deve trovare equilibrio e fare il massimo nella partita". Il cambio di modulo - probabilmente - non lo ha aiutato e non lo sta aiutando: "Non ci interessa - aveva detto Pioli nella conferenza pre Udinese - quello che dicono fuori da Milanello. A Leao consiglio di stare vicino a chi gli vuole bene, come succede qui a Milanello. Non è depresso, ma è determinato. Da lui ci si aspetta il gol, ma anche quando non fa gol fa giocate importanti per la squadra".È chiaro che, con questo Leao, il Milan non sia il Milan che potrebbe essere e che conoscevamo. Ma chissà... ci si dovrà fare l'abitudine? Sulla questione rinnovo, d'altronde, non si registrano novità significative da gennaio. Nelle ultime settimane è aumentato l'ottimismo attorno alla chiusura positiva della trattativa: il Milan non farà il passo più lungo della gamba (anche perché ad oggi c'è una qualificaizone alla prossima Champions League con conseguenti ricavi e appeal in forse) e Leao ha delle richieste su cui si può trattare. Da entrambi le parti filtra, comunque, la volontà di continuare insieme.