Leeds-Milan, Thiaw parte dalla panchina
MilanNews.it
Parte dalla panchina Malick Thiaw nell'amichevole di questo pomeriggio tra Leeds e Milan. Il centrale tedesco è al centro di dialoghi di mercato molto avanzati: il Newcastle ha recapitato una proposta da 40 milioni, bonus compresi, con il giocatore che ha già dato l'ok al suo trasferimento.
LA FORMAZIONE DEL MILAN
MILAN (4-3-3): Terracciano; Magni, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Musah, Jashari, Sala; Chukwueze, Gimenez, Okafor. A disp.: Torriani, Pittarella, Maignan, Ricci, Modric, Tomori, Terracciano F., Thiaw, Sia, Bartesaghi, Dutu, Coubis, Eletu, Saelemaekers, Torriani. All. Max Allegri.
