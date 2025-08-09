Moretto: "Week-end decisivo per Thiaw al Newcastle. Il tedesco ha giù un accordo con gli inglesi"

Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan:

SU THIAW: "Ci sono novità importanti: questo week end potrebbe essere decisive per Malick Thiaw al Newcastle. Gli inglesi avevano provato a prendere altri difensori come Scalvini, ma non sono riusciti a chiudere per nessuno di questi profili. Il nome di Thiaw è sempre stato nella short-list del Newcastle. Qualche settimana fa il Milan aveva raggiunto un accordo con il Como per il tedesco a 25 milioni di euro, ma ora il Diavolo vuole di più perchè Allegri lo ritiene un giocatore importante. Quindi solo davanti ad una super offerta può partire Thiaw. In queste ore il Newcastle presenterà una nuova offerta da 40 milioni di euro, bonus compresi. Il Milan dovrà dire sì o no entro le prossime 48 ore. Il difensore tedesco ha già detto sì agli inglesi, con cui ha già un accordo. Ora è tutto quindi nelle mani del Milan che dovrà decidere se accettare o meno questa super offerta. Quindi week end decisivo per Thiaw al Newcastle".

SU COMUZZO: "Il primo nome per il post-Thiaw è Pietro Comuzzo della Fiorentina. Ha da poco rinnovato con i viola, ma il Milan ritiene che possa essere il profilo giusto. E' anche il nome che piace di più ad Allegri. Comuzzo è l'obiettivo numero uno e il Diavolo farà un tentativo. Potrebbe arrivare un'offerta da 25 milioni di euro più bonus. A gennaio Comuzzo era stato cercato dal Napoli che aveva proposto una cifra di poco superiore ai 20 milioni".

