MN - Milan, confermata la nuova offerta del Newcastle per Thiaw: 40 milioni, bonus inclusi. Si attende la risposta di Furlani
MilanNews.it
Arrivano conferme sull'offerta che il Newcastle ha presentato nelle ultime ore per Malick Thiaw: 40 milioni di euro, bonus compresi. Il difensore tedesco, che si trova ora a Dublino con il gruppo rossonero in vista dell'amichevole di oggi pomeriggio contro il Leeds, ha già dato il suo sì al club inglese. Ora si attende la risposta dell’amministratore delegato milanista Giorgio Furlani che dovrà decidere se accettare o meno la ricca proposta del Newcastle.
di Pietro Mazzara
Pubblicità
Calciomercato Milan
MN - Milan, confermata la nuova offerta del Newcastle per Thiaw: 40 milioni, bonus inclusi. Si attende la risposta di Furlani
Le più lette
1 Baseggio: "Ad oggi Jashari non può essere un titolare del Milan visti che gli altri centrocampisti in rosa"
2 La Gazzetta sul mercato in uscita del Milan: "Una montagna di soldi. Adesso si fa sul serio per Thiaw e Musah"
Primo Piano
Milan, in arrivo un'offerta da 40 milioni del Newcastle per Thiaw: Comuzzo in pole come sostituto. Le ultime di Matteo Moretto
Milan, subito in campo i nuovi: Jashari debutta oggi contro il Leeds, Modric domani contro il Chelsea
Luca SerafiniRadiografia di una rosa da Champions. Modric, Allegri e i tifosi hanno fame. Le puttanelle sui carri
Franco OrdinePerché il Milan non è da scudetto. Thiaw e Musah: sbagliato cederli. I 10 profeti di sciagure spariti
Carlo PellegattiJASHARI NELLA “MOSTELLARIA “. UN ALTRO VECCHIO CUORE IN ROSA. THIAW-VLAHOVIC? “NEVER!”
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com