MN - Milan, confermata la nuova offerta del Newcastle per Thiaw: 40 milioni, bonus inclusi. Si attende la risposta di Furlani

MN - Milan, confermata la nuova offerta del Newcastle per Thiaw: 40 milioni, bonus inclusi. Si attende la risposta di FurlaniMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:47Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

Arrivano conferme sull'offerta che il Newcastle ha presentato nelle ultime ore per Malick Thiaw: 40 milioni di euro, bonus compresi. Il difensore tedesco, che si trova ora a Dublino con il gruppo rossonero in vista dell'amichevole di oggi pomeriggio contro il Leeds, ha già dato il suo sì al club inglese. Ora si attende la risposta dell’amministratore delegato milanista Giorgio Furlani che dovrà decidere se accettare o meno la ricca proposta del Newcastle. 

di Pietro Mazzara