Lo strano caso Giroud. Il Milan interessato solo a parametro zero

Il futuro di Oliver Giroud si tinge di giallo. Il Milan era interessato all’attaccante francese proprio perché a parametro zero dal Chelsea. Ma ieri è arrivato un rinnovo clamoroso che ha spiazzato un po' tutti i protagonisti della vicenda, probabilmente anche il giocatore stesso. Il Chelsea ha annunciato di aver esercitato un rinnovo unilaterale di una stagione, ma stranamente Giroud dal ritiro della nazionale non ha menzionato questo prolungamento, bensì le opzioni per il futuro, parlando anche di Ibra e dei rossoneri: “Zlatan mi vuole al Milan? Mi piace il suo carattere e il suo modo di esprimersi. Lo prendo come una motivazione in più. Oggi non voglio parlare di futuro, il Milan è un'opzione fra altre”, ha detto a RMC Sport.

Il Milan ad oggi non ha intenzione di versare soldi per Giroud, il discorso era stato aperto solamente nel caso in cui il francese fosse libero sul mercato. L’unico modo per Giroud di approdare al Milan sarebbe quello di risolvere il contratto con i Blues e legarsi con un biennale al Milan. Il rinnovo del Chelsea, secondo l’entourage del giocatore, è stato fatto per evitare che Giroud finisse a zero ad una squadra di Premier League. Mentre se dovesse arrivare una proposta dall’estero, il giocatore ha la promessa del Chelsea di poter partire. Ma il Milan, ad oggi, non vorrebbe acquistarlo. L’operazione sarebbe possibile solo gratuitamente.