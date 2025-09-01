Lombardi guarda avanti: "Una piccola speranza per Vlahovic al Milan la lascerei ancora"

A TuttoMercatoWeb.com ha parlato l’agente Stefano Lombardi, intercettato all’Hotel Sheraton di Milano: “Mi aspetto degli innesti importanti. Saranno ultimi giorni di fuoco”.

Doveva essere il mercato di Vlahovic…

“Una piccola speranza per il Milan la lascerei ancora. Anche se è un po’ più complicato rispetto a qualche settimana fa”.

VLAHOVIC DOVREBBE RESTARE ALLA JUVE

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, in compagnia di Matteo Moretto Fabrizio Romano ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan, soffermandosi ancora una volta sul discorso Dusan Vlahovic.

Romano: "Non ci sono stati segnali, né diretti né indiretti sul discorso Dusan Vlahovic nelle ultime 24, 48 ore. Ieri sera ha firmato Christopher Nkunku. Noi non abbiamo mai dato discorsi imminenti per quanto riguarda Dusan Vlahovic. Comolli ha poi fatto poi una dichiarazione perentoria con quel 99% di permanenza di Vlahovic alla Juventus. Per il momento non arrivano segnali diversi. Chiaramente siamo qui qualora dovesse cambiare la questione negli ultimi giorni di calciomercato, mai dire mai, ma ad oggi zero segnali, anche dal Milan, che ha preso Nkunku, e diciamo che si sta concentrando su altre cose in questo momento".

Moretto: "Nei contatti avuti in questi mesi il Milan non ha mai avuto reali aperture da parte dell'entourage di Vlahovic. L'orientamento sempre più forte, a poche ore dalla fine del calciomercato, è che Vlahovic possa andare a scadenza e quindi decidere poi la sua prossima squadra liberamente tra gennaio e febbraio".