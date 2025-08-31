Longari: "Dopo l'uscita di Musah, il Milan valuta anche Lovric dell'Udinese"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:48Calciomercato Milan
di Niccolò Crespi

In merito alle ultime novità del mercato del Milan in questa sessione di mercato estiva, il noto giornalista Giuseppe Longari scrive così sul proprio account "X" Delle diverse idee a centrocampo per i rossoneri. Spunterebbe un giocatore dell'Udinese:

Longari: "Dopo l'uscita di Musah, che è andato ormai all'Atalanta il Milan accelera per un nuovo centrocampista. Oltre alle candidature già note, i rossonero valutano anche Sandi Lovric dell'Udinese".