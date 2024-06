Lukaku ritrova Conte. Cronache di Napoli in prima pagina: "Intesa vicina col Chelsea"

vedi letture

Alla ricerca di un attaccante, il Milan nel corso degli ultimi giorni avrebbe compiuto un sondaggio con il Chelsea per Romelu Lukaku, attualmente impegnato in Germania per Euro2024 con il suo Belgio. Stando alle ultime notizie, però, il futuro dell'ex calciatore di Inter e Roma, fra le altre, non sembrerebbe essere però in rossonero.

Da tempo si parla infatti di un forte interesse del Napoli, che starebbe spingendo con il Chelsea per far tornare in Serie A Romelu Lukaku, questa volta però a titolo definito. A confermarlo i colleghi de Le Cronache di Napoli in prima pagina, secondo i quali il belga sarebbe addirittura prossimo a tornare da Antonio Conte in quanto l'intesa fra i due club sarebbe vicina per circa 30 milioni di euro.

Starebbe dunque sfumando la pista Romelu Lukaku per il Milan, che continua a vedere in Joshua Zirkzee l'obiettivo numero uno con il quale andare a rinfrozare l'attacco in vista della prossima stagione, nonostante tutte le difficoltà del caso legate, soprattutto, alle commissioni chieste dalle alte commissioni chieste dall'agente dell'olandese.