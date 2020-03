Marchetti: "Difficile che Ibra resti al Milan, segnali negativi"

Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport 24, ha espresso parere negativo su un'eventuale permanenza di Zlatan Ibrahimovic in rossonero: "Per me rimane difficile, per la politica che avrà il Milan nella prossima stagione. La proprietà da sempre ha detto che il Milan dovrà ripartire dai giovani. Ibra è servito in questa stagione su indicazione di Boban e Maldini per dare peso alla caratura caratteriale del Milan, per il prossimo anno sinceramente i segnali sono negativi".