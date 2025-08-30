Marchetti: "Il Marsiglia vuole le scuse formali dalla mamma di Rabiot. Richieste al Milan elevate"

Adrien Rabiot rimane sulla lista di mercato del Milan: il calciatore francese è un favorito di Massimiliano Allegri e il club rossonero sta esplorando la possibilità di portarlo in rossonero, sfruttando anche la situazione delicara del giocatore con l'Olympique Marsiglia, in rotta sia con l'ex Juve che con la sua mamma-agente Veronique. Situazione complessa di cui ha parlato Luca Marchetti, esperto di mercato, nel corso del Club in onda questa sera su Sky Sport 24.

Le parole di Luca Marchetti sulla trattativa per Adrien Rabiot: "Secondo quello che abbiamo capito il Milan vorrebbe provare a convincere Rabiot: i primi approcci non sono stati facilissimi. Richiesta del Marsiglia è fissa, 15 milioni di euro. Le prime richieste del giocatore sono alte ed elevate. Nel frattempo non c'è stato il chiarimento formale che Marsiglia chiede a Rabiot e alla mamma: il giocatore ha chiesto scusa allo spogliatoio ma il club vuole le scuse formali della mamma".