Marchetti: "Il Milan si sta concentrando su trattative in prestito ma su Tonali potrebbe anche investire"

Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della situazione relativa a Sandro Tonali, per il quale il Milan potrebbe inserirsi: "L'Inter aveva raggiunto un accordo con Tonali ma questo accordo non viene riscaldato, al Milan il giocatore piace, bisogna cercare di capire se c'è lo spazio per poter convincere il giocatore e il Brescia, club con il quale l'Inter non ha mai parlato. Il fatto che ora il Milan si stia concentrando su delle trattative in prestito è perché magari sul discorso Tonali potrebbe anche avere voglia di investire".