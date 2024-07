Marchetti: "Passi in avanti per Fofana: vicino accordo col giocatore. Nel vivo la trattativa col Monaco"

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso nel suo editoriale per TMW sulle trattative del Milan: "L’Europeo incide sul mercato, anche sul mercato delle italiane. E così se la Spagna dovrà vedersela con l’Inghilterra per il titolo, il Milan dovrà aspettare ancora qualche giorno per poter avere una prima risposta da Morata rispetto alla sua offerta. E’ pronto infatti un contratto di 3 anni per lui, da circa 5 milioni e mezzo più bonus. Certo non è che per Morata sarà una sorpresa, trovarsi questo tipo di offerta dai rossoneri. Ma è evidente che finora non sarà stato il primo dei suoi pensieri. Da lunedì però ogni giorno sarà buono per poter avere una risposta che il Milan si aspetta positiva, visti i segnali che arrivano.

Ma non è finita qui. Perché con l’uscita della Francia ci sono stati passi in avanti anche per Fofana: a lui è stato offerto un contratto di 5 anni e l’accordo con il giocatore - che ovviamente è propedeutico per poi andare all’assalto del Monaco - è sempre più vicino. Il Milan la sua proposta contrattuale l’ha fatta, probabilmente ci sarà da migliorarla, ma l’accordo con il giocatore è a un passo. Non sarà poi automatico trovare l’accordo con il Monaco, che chiede 25 milioni di euro. Ma la trattativa è entrata nel vivo.

Con la partenza di Morata da Madrid si potrebbe innescare un giro di attaccanti. Perché al posto di Morata all’Atletico interessa Dobvyk certamente (sul quale si era informato anche il Milan) ma nella rosa c’è anche Kolo Muani. Certo ha un costo completamente diverso, ma al PSG non gode di moltissima stima. E se dovesse andar via potrebbe completarsi un altro incastro: si aprirebbe la porta di Parigi per Osimhen e contestualmente quella del Napoli per Lukaku".