Massara nega: "Scambio Dovbyk-Gimenez? Non esiste nulla"

Ricky Massara, direttore sportivo della Roma nonché ex dirigente rossonero, è intervenuto nel pre gara contro il Pisa per parlare in particolare di calciomercato, che si conluderà fra 48 ore esatte. Il club giallorosso è al centro di una delle voci di mercato più chiacchierate, quella che lo coinvolge con il Milan per il trasferimento di Artem Dovbyk e un possibile scambio con Santiago Gimenez. Il dirigente ai microfoni di Sky Sport 24 ha smentito tutto questo.

Dovbyk-Gimenez? Se non dovesse andare in porto?

"Non è partito lo scambio, le ultime ore sono concitate è vero, ma adesso non esiste nulla"

Dovbyk è l'attaccante della Roma?

"Oggi lo è, siamo soddisfatti. Lo scorso anno ha fatto 17 gol, è vero che gli attaccanti ora sono al centro dell'attenzione del mercato".

Lo scambio lo faresti?

"Ognuno ha il suo attacco. Siamo soddisfatti del nostro organico. Sappiamo che nelle ultime giornate ci possono essere sorprese, ma ora non ne vedo".