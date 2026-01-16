Matteo Dutu alla Dinamo Bucarest a titolo definitivo: il Milan manterrà il 50% sulla futura rivendita

Oggi alle 11:30
di Enrico Ferrazzi

Dopo essere stato in panchina ieri sera con la prima squadra a Como, oggi Matteo Dutu, difensore del Milan Futuro, è pronto per trasferirsi a titolo definitivo alla Dinamo Bucarest. Il Milan ha trovato un accordo con il club rumeno e manterrà il 50% sulla futura rivendita. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Questo il tabellino di Como-Milan, match valido per la sedicesima giornata di Serie A.

COMO-MILAN 1-3
Marcatori: 10’ Kempf, 45’+1 Nkunku, 55’e 87’ Rabiot.

LE FORMAZIONI
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf (dal 46’ Diego Carlos), Ramón, Moreno (dal 76’ Sergi Roberto); Da Cunha (dal 60’ Caqueret), Perrone; Vojvoda (dal 66’ Kuhn), Nico Paz, Baturina (dal 60’ Rodriguez); Douvikas. A disp.: Törnqvist, Vigorito, Dossena, Posch, Smolčić, Valle, Le Borgne; Cerri. All.: Fàbregas.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (dal 86’ Athekame), Fofana (dal 70’ Ricci), Modrić (dal 86’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 63’ Fullkrug), Leão (dal 70’ Loftus-Cheek). A disp.: Terracciano, Torriani, Duțu, Estupiñan, Odogu, Pulisic; Castiello. All.: Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. 

Ammoniti: 90’+1 Ramon.

Recupero: 2’ 1T, 5’ 2T.