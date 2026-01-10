Maximilian Ibrahimovic in prestito all’Ajax: scambio di documenti in corso

vedi letture

Come riportato sul suo profilo X da Gianluca Di Marzio, è in corso in questo momento lo scambio di documenti tra il Milan e l'Ajax per il giovane talento rossonero Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan. L'operazione è un prestito con diritto di riscatto.

Domani, alle 15, ci sarà Fiorentina - Milan. La partita sarà visibile su DAZN e con il live testuale su MilanNews.it. Questa la probabile formazione dei rossoneri:

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

16 Maignan

5 De Winter, 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers, 19 Fofana, 4 Ricci, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi

11 Pulisic 9 Fullkrug