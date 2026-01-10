Maximilian Ibrahimovic in prestito all’Ajax: scambio di documenti in corso
Come riportato sul suo profilo X da Gianluca Di Marzio, è in corso in questo momento lo scambio di documenti tra il Milan e l'Ajax per il giovane talento rossonero Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan. L'operazione è un prestito con diritto di riscatto.
Domani, alle 15, ci sarà Fiorentina - Milan. La partita sarà visibile su DAZN e con il live testuale su MilanNews.it. Questa la probabile formazione dei rossoneri:
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)
16 Maignan
5 De Winter, 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers, 19 Fofana, 4 Ricci, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi
11 Pulisic 9 Fullkrug
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
