M.Colombo: “Leo ha dovuto cambiare strategia, come trattativa per Fabregas. Ora si punta sui giovani”

La giornalista del Corriere della Sera, Monica Colombo, ha parlato a "Tutti Convocati" delle strategie di mercato del club rossonero: “La nuova linea nel Milan dettata da Gazidis è puntare sui giovani. Leonardo ha dovuto cambiare strategia rispetto a trattative come quella per Fabregas. Poi ci sono i paletti del FFP, ecco perchè in questo momento il Milan si trova nella terra di mezzo. Prestito con diritto di riscatto, questa la formula che può permettersi il Milan ma che non è gradita a molti giocatori. Milan doveva essere squadra più attiva sul mercato, ma è in una situazione di grande impasse con la situazione Higuain da chiarire. Paquetà credo lo vedremo in Coppa Italia poi a causa della squalifica di Suso potrebbe giocare anche in Supercoppa a Gedda. Gattuso non è uno sprovveduto, ma il calciatore (anche per quanto è stato pagato) servirà da subito al tecnico".