Mercato, Bondo piace soprattutto al Milan ma anche l'Atalanta ci ha fatto un pensiero

La finestra di mercato invernale, come di consueto prevista per il mese di gennaio, si avvicina sempre di più e iniziano a circolare con più insistenza le varie voci per i possibili rinforzi a stagione in corso. Un nome su cui oggi la Gazzetta dello Sport ragiona molto è quello del centrocampista francese del Monza Warren Bondo, classe 2003 arrivato in Brianza nel 2022 anche se girato in prestito per una stagione alla Reggiana all'inizio della sua esperienza italiana.

Secondo quanto scrive la rosea, il Milan sarebbe la squadra interessata con maggior forza al centrocampista transalpino: non è neanche una novità dal momento che prima che Bondo si accasasse in Brianza, i rossoneri ci avevano provato seriamente. Il Diavolo tra l'altro potrebbe aver bisogno di un centrocampista nel corso del mercato invernale ma dovranno stare attenti all'Atalanta che viene indicata come ulteriore potenziale acquirente del calciatore.