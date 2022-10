Mercato Milan: Armando Broja è un obiettivo per giugno

MilanNews.it

© foto di Luca Bargellini

Come riporta questa mattina Tuttosport, il Milan sarebbe intenzionato in vista dell'estate prossima a blindare un giovane attaccante dal grande potenziale, soprattutto considerato che Ibrahimovic non sarà eterno e non lo sarà neppure Olivier Giroud, già 36enne. Il nome suggerito dal quotidiano di Torino è quello dell'attaccante albanese classe 2001 Armando Broja, in forza al Chelsea. Nei blues, la giovane punta, l'anno scorso in prestito al Southampton, è chiusa da Aubameyang e Havertz e potrebbe voler decidere di mettersi in proprio. Secondo quanto emerge, inoltre, nei giorni scorsi a Casa Milan sarebbe passato Cheikh Fall, intermediario vicino all'agenzia che si occupa dell'albanese.