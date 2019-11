Attacco ma non solo: a gennaio potrebbero esserci dei movimenti (in entrata e in uscita) anche in altri settori del campo. Se uno tra Calabria o Rodríguez dovesse partire, ad esempio, il Milan avrebbe bisogno di un terzino. A destra piace molto il turco Celik del Lille e viene monitorato anche Ghiglione del Genoa. Secondo Tuttosport, le quotazioni del 22enne esterno rossoblù sarebbero in salita.