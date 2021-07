Mercato Milan, il Chelsea vuole monetizzare dalla cessione di Ziyech

La pista che porterebbe Hakim Ziyech al Milan si complica. Come riportato da Tuttosport infatti, il Chelsea, proprietario del cartellino del giocatore, vorrebbe monetizzare da una eventuale cessione del marocchino. I dirigenti rossoneri vorrebbero prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Per ora le parti sono lontane, ma la trattativa continua, anche se la strada sembra in salita.