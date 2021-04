Mercato Milan, l'Atalanta insidia il Milan per il giovane De Ketelaere del Bruges

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Atalanta si inserisce nella corsa a Charles De Ketelaere, centrocampista classe 2001 del Club Bruges. Il Milan da tempo con il suo scout segue il giocatore, che in stagione, ha giocato per ora 39 partite (4 gol e 6 assist), fra Jupiler Pro League, Champions League e altre competizioni. De Ketelaere è un ottimo talento, mancino che costa circa 15 milioni di euro. La società bergamasca, sempre attenta ai giovani in rampa di lancio, prova a ostacolare il Milan nella corsa al belga.